İnegöl'de Büfeye Silahlı Saldırı: Polis Şüphelileri Arıyor

İnegöl'de Büfeye Silahlı Saldırı: Polis Şüphelileri Arıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille gelen şüpheliler bir büfeye silahla ateş açtı. Olayın ardından polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İş yerinde yapılan incelemelerde, mermilerin camlara isabet ettiği belirlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde araçla gelen şüpheliler, büfeye silahla ateş açtı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheliler, bir büfeye defalarca ateş edip, kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler, iş yerinin camlarına isabet etti. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı inceleme yapdı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü "babacan yargıç" hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.