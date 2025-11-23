İnegöl'de Boyahanede Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir boyahanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir boyahanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki üç katlı bir binanın üst katında faaliyet gösteren boyahanede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel