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İnegöl'de Boşanma Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

İnegöl'de Boşanma Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü
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İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, boşanma aşamasındaki bir çiftin tartışması ailelerin de karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda İbrahim K. (52) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İnegöl-Yenişehir yolundaki Özdilek kavşağında, boşanma aşamasındaki çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.,

Ailelerin karışmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Olayda İbrahim K. (52) silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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