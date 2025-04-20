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İnegöl'de Borç Yüzünden Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

İnegöl'de Borç Yüzünden Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dernek lokalinde borç meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan Metin Güzel tutuklandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dernek lokalinde, borç meselesi yüzünden tartıştığı Sebahattin U.'yu (63) bıçakla ağır yaralayan Metin Güzel (59) tutuklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde meydana geldi. Dernek lokalinde Metin Güzel ile Sebahattin U. arasında iddiaya göre, borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Güzel, üzerinde bulunan bıçakla Sebahattin U.'yu karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sebahattin U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sebahattin U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Metin Güzel, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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