İnegöl'de Bisikletliye Otomobil Çarptı: Yaşlı Adam Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarptığı 67 yaşındaki bisikletli Erol Z. yaralandı. Ambulans gelene kadar çevredekiler yaralıya yardım etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki Erol Z. (67), yaralandı. Çevredekiler, ambulans gelene kadar yaralının üstüne örtü tutarak güneşten korudu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Osman T. (38) yönetimindeki 06 BGA 075 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Z.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Erol Z. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredekiler ambulans gelene kadar yaralının üstüne örtü tutarak güneşten korudu. Erol Z., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı

Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.