İnegöl'de Bisikletli Yaşlı Adam Yaralandı

İnegöl'de Bisikletli Yaşlı Adam Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Erol Z.'ye otomobil çarptı. Çevredekiler yaralıya ambulans gelene kadar yardımcı oldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki Erol Z. (67), yaralandı. Çevredekiler, ambulans gelene kadar yaralının üstüne örtü tutarak güneşten korudu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Osman T. (38) yönetimindeki 06 BGA 075 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Z.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Erol Z. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredekiler ambulans gelene kadar yaralının üstüne örtü tutarak güneşten korudu. Erol Z., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber

Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.