İnegöl'de Bisikletli Yaşlı Adam Minibüsün Çarpmasıyla Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı bisikletli Necmettin Atay (70) ile ani fren nedeniyle yolculardan Gökçek B. (75) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Nihat T. (55) yönetimindeki 16 M 06156 plakalı özel halk minibüsü, bisikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen Necmettin Atay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını vuran Atay ağır, ani fren nedeniyle minibüsteki yolculardan Gökçek B. ise hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),