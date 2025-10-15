Haberler

İnegöl'de Bisikletli Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletli 13 yaşındaki Berkay S., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyol Caddesi'nde Caner E. (35) yönetimindeki 16 BVF 710 plakalı otomobil, bisikletli Berkay S'ye (13) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bisikletten düşen Berkay S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkay S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
