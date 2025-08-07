İnegöl'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 yaşındaki Cihan A, bisikletiyle ilerlerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mustafa R. (21) idaresindeki 34 CUP 741 plakalı otomobil, Albayrak Caddesi Pınar Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen 6 yaşındaki Cihan A'ya çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cihan A, buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
