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İnegöl'de Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

İnegöl'de Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki şüpheli bir apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 şüphelinin bir apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ali Çilek Sokak'ta meydana geldi. Sokağa gelen 2 şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra bir apartmana yöneldi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğeri apartman bahçesine girip, çaldığı bisikletle çıkarak hızla uzaklaştı. O anlar bitişikteki binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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