İnegöl'de Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki şüpheli bir apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 şüphelinin bir apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ali Çilek Sokak'ta meydana geldi. Sokağa gelen 2 şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra bir apartmana yöneldi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğeri apartman bahçesine girip, çaldığı bisikletle çıkarak hızla uzaklaştı. O anlar bitişikteki binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),