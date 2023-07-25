İnegöl'de Bisiklet Hırsızı Kameraya Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin önünden bisiklet çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bisikletle bir iş yerinin önüne gelip başka bisiklet çalan şahıs kameraya yakalandı.

Olay, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya firmasının önünde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emre Bozkurt, geldiği iş yerinin önüne bisikletini park etti. Bir süre sonra iş yerinin önüne çıkan Bozkurt, bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Bisikletinin bıraktığı yerde olmadığını gören Emre Bozkurt, güvenlik kamerasını incelediğinde bisikletinin çalındığını tespit etti.

İş yerinin önüne bisikletle gelen ve yüzünü kapüşonla kapatan şüpheli, park halindeki bisikleti de alarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA