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İnegöl'de bir sitenin bahçesindeki ağaçlar ateşe verildi

İnegöl'de bir sitenin bahçesindeki ağaçlar ateşe verildi

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesindeki ağaçların ateşe verildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Polis, olaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesindeki ağaçların ateşe verildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, Hamidiye Mahallesi Dışbudak Sokak'taki bir sitenin bahçe duvarına bitişik vaziyette olan ağaçlık alan, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek ağaçlık alandaki yangını söndürdü.

Polis, vatandaşların iddiaları doğrultusunda çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İtfaiye İnegöl Bursa Güncel Haberler

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