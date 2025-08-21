İnegöl'de Bir İş Yeri Kurşunlandı, Şüpheli Aranıyor

İnegöl'de Bir İş Yeri Kurşunlandı, Şüpheli Aranıyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yeri kimliği belirsiz kişi tarafından kurşunlandı. Olayda yaralanan olmadı, iş yeri zarar gördü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'ndeki bir iş yeri kimliği belirsiz kişi tarafından kurşunlandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, iş yeri zarar gördü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
