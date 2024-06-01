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İnegöl'de bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonucu depo kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri inceleme başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın Huzur Mahallesİ 8. Sokakta bulunan bir apartmanın bahçesindeki depoda çıktı. Depoya sıçrayan alevler kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo alanında bulunan tandırda meydana geldiği belirlenen yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu depo kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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