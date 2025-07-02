İnegöl'de Bıçaklı Saldırı: İşitme Engelli Genç Yaralandı

İnegöl'de Bıçaklı Saldırı: İşitme Engelli Genç Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisine küfrettiğini iddia eden işitme ve konuşma engelli Mehmet T.'yi bıçaklayan Rüstem Pehlivan tutuklandı. Olayda Mehmet T.'nin boynu bıçakla yaralanırken, Pehlivan'ın 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kendisine küfrettiğini iddia ettiği işitme ve konuşma engelli Mehmet T.'yi (27) bıçaklayan Rüstem Pehlivan (45), tutuklandı.

Olay, 28 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ceno Bulvarı'ndaki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Rüstem Pehlivan, kendisine küfrettiğini iddia ettiği sağır ve dilsiz Mehmet T.'ye bıçakla saldırdı. Boynundan yaralanan Mehmet T., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Rüstem Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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