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İnegöl'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Samet K. bir tartışma sonucu bıçakla yaralandı. Yaralı, karşılık vererek tüfekle ateş etti. Olay sonrası zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.

Mesudiye Mahallesi Yonca Sokağı'nda Samet K. (20) ile kimliği öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet K, zanlı tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı Samet K. ise tüfekle ateş ederek karşılık verdi.

Karnından yaralanan Samet K, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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