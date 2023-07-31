Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de bıçaklı kavga: Bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.S.H. bıçakla yaralandı. Şüpheli H.H'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi Artezyen Sokak üzerinde karşılaşan M.S.H. ile H.H. arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.S.H. bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Polis tarafından yakalanan şüpheli H.H'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title