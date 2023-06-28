İnegöl'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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İnegöl'deki bıçaklı kavgada Çağatay Y. ağır yaralandı. Zanlı olay yerinden kaçarken, Çağatay Y. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
İnegöl'deki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Çağatay Y. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, yanında bulunan bıçakla Çağatay Y.'yi (28) yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağatay Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, olaya karışan bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel