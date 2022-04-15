İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI - Haberler

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İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumruklu kavgada kimliği belirsiz şüpheli, Kazım D.'yi (18) kolundan bıçakla yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı ise gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI

İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI

İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI

İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI

İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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