İnegöl'de Bıçaklama Olayı: 16 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

İnegöl'de Bıçaklama Olayı: 16 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kız meselesi yüzünden tartıştığı Kadir A.'yı bıçaklayan 16 yaşındaki Vedat K. tutuklandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa süre içinde yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokakta tartıştığı Kadir A.'yı (21) sırtından bıçaklayan Vedat K. (16), tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yeni Cami Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Kadir A. ile Vedat K., iddiaya göre, kız meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Vedat K., elindeki bıçakla Kadir A.'yı sırtından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Vedat K. kaçtıktan 1 saat sonra Sinanbey Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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