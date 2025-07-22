İnegöl'de Bariyerlere Çarpan Minibüsün Şoförü Yaralandı

İnegöl'de Bariyerlere Çarpan Minibüsün Şoförü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs bariyerlere çarpınca sürücüsü Hayrettin D. yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan minibüsün şoförü Hayrettin D. (51), yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl-Alanyurt kara yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl yönüne giderken Hayrettin D.'nin kontrolünü yitirdiği 20 LM 296 plakalı minibüs, bariyerlere çarptı. Sürücü Hayrettin D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayrettin D. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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