İnegöl'de Balkonundan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın birinci katından düşen 88 yaşındaki Emin Özsoy, evinin balkonundan garaja geçmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın birinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Emin Özsoy (88), evinin balkonundan garaja inmek istedi.
Balkondan garaj çatısına geçmeye çalışan Özsoy, çatıdaki plastik bölümün kırılması üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Olaydan bir süre sonra eve gelen aile bireyleri, balkondan baktıklarında Özsoy'u yerde hareketsiz şekilde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özsoy'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.