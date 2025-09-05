Haberler

İnegöl'de Balkonundan Düşen 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki balkonundan düşen 9 yaşındaki Salih Ç., ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın 2'nci kattında bulunan evinin balkonundan düşen Salih Ç. (9) ağır yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsa Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonuna çıkan Salih Ç., dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Salih Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Salih Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

