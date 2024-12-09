İnegöl'de Balkondan Düşen Genç Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın ikinci katındaki balkondan düşen genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Doğancı Caddesi'nde Özcan B. (17) 4 katlı binanın ikinci katındaki evin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.