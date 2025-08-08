İnegöl'de Balkondan Düşen 14 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. katın balkonundan düşen 14 yaşındaki Elif Nur P.'nin durumu ağır. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü katın balkonundan düşen Elif Nur P. (14), ağır yaralandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Huzur Mahallesi 22'nci Sokak'ta 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. 3'üncü kattaki dairede yaşayan Elif Nur P., iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek balkondan düştü. Elif Nur P., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elif Nur P.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel