İnegöl'de Balkondan Düşen 14 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü katın balkonundan düşen Elif Nur P. (14), ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Huzur Mahallesi 22'nci Sokak'ta 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. 3'üncü kattaki dairede yaşayan Elif Nur P., iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek balkondan düştü. Elif Nur P., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elif Nur P.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.