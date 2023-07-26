İnegöl'de bahçe duvarından düşen çocuk yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bahçe duvarından düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun durumu hakkında bilgi verilmedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bahçe duvarından düşen çocuk yaralandı.
Olay, 11.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeşil Barış Sokak'ta bulunan evin bahçesinde meydana geldi. 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ritac İ., bahçe duvarının üzerinde oynarken dengesini kaybederek kafa üstü beton zemine düştü. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel