İnegöl'de Bahçe Duvarından Atlarken Demir Saplanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bahçe duvarından atlamaya çalışan Asaf O.'nun (11) bacağına korkuluk demiri saplandı. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Asaf Ö., bacağına saplanan demir ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Erdoğdu Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bahçede oynayan Asaf O., duvardan atlamak isterken sağ bacağına korkuluk demiri saplandı. Asaf O.'nun çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi çocuğun bacağına saplanan demiri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kesti. Asaf O., bacağındaki demirle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirin çıkarılması için ameliyata alınan Asaf O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.