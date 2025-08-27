İnegöl'de Atık Malzemelerin Olduğu Alanda Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde araç denetim istasyonu yanındaki alanda bulunan atık malzemeler yangında alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde araç denetim istasyonu yanındaki alanda bulunan atık malzemeler, çıkan yangında alev alev yandı.

Huzur Mahallesi'nde faaliyet gösteren araç denetim istasyonu yanında, atık plastik, karton ve BUSKİ'ye ait altyapı borularının olduğu alanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, yarım saatlik çalışma ile istasyona sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

