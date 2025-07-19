İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen Genç Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde arkadaşını ziyaret etmek için çalıştığı inşaata giden Murat Y. (26), asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Feyyaz Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Arkadaşını ziyarete giden Murat Y., 1'inci katta gezdiği sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen Murat Y., yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Murat Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),