İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen Genç Ağır Yaralandı

İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen Genç Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatta çalışan Murat Y., arkadaşını ziyaret ederken asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Yaklaşık 4 metreden beton zemine düşen genç, hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde arkadaşını ziyaret etmek için çalıştığı inşaata giden Murat Y. (26), asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Feyyaz Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Arkadaşını ziyarete giden Murat Y., 1'inci katta gezdiği sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen Murat Y., yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Murat Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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