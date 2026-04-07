'Sevgili' kavgasında birbirini bıçaklayan kızlardan biri adliyede

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aynı erkekle arkadaşlık yapan genç kızlar arasında çıkan kavgada iki kız bıçakla yaralandı. Olay sonrası biri adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı erkekle arkadaşlık yaptığı öne sürülen ve bu nedenle kavga edip birbirini bıçakla yaralayan kızlardan Cankız Ç. (19), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Aynı erkekle arkadaşlık yaptıkları öne sürülen Cankız Ç. ile Sinem Y. (17), konuşmak üzere buluştu. Burada çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kızlar birbirini yaraladı. Bacağından yaralanan Sinem Y. yakındaki bir iş yerine sığınırken, Cankız Ç. ise kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinem Y. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAĞIRAN ANNESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kızı Sinem Y.'nin yaralandığını haber alıp hastaneye giden Birgül B., ambulansla getirilen kızına, "Kızım gitme dedim sana" diye bağırdı. Sinem Y. ise annesine, "Bağırma bana" diyerek tepki gösterdi. Hastanede tedavisi süren Sinem Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS TARAFINDAN BULUNUP, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Cankız Ç. ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta polis tarafından bulunarak, hastaneye götürüldü. Hafif yaralı olan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Cankız Ç.'nin ifadesinde, "Cadde üzerinde buluştuk. Önce o beni bıçakladı. Ben de o sırada elindeki bıçağı alıp, kendimi korumak için bıçakladım" dediği belirtildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
