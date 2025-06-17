İnegöl'de Arkadaşını Bıçakla Yaralayan Genç Tutuklandı

İnegöl'de Arkadaşını Bıçakla Yaralayan Genç Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan Yusuf Ekin, olaydan 3 gün sonra yakalanıp tutuklandı. Yaralı İsmail T. hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şakalaşırken sigara paketini düşüren arkadaşı İsmail T.'yi (19) bıçakla ağır yaralayan Yusuf Ekin (19), olaydan 3 gün sonra yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 14 Haziran saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesine Bağlı Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. İsmail T. ile şakalaşan Yusuf Ekin, arkadaşının sigara paketini düşürdüğü gerekçesiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavga etmeye başlayan arkadaşlardan Yusuf Ekin, bıçakla İsmail T.'yi karnından ve kolundan yaraladı. İsmail T. kanlar içinde yığılırken, Ekin ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmail T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail T. tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir yakınının evinde saklandığı tespit edilen Yusuf Ekin, olaydan 3 gün sonra yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Ekin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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