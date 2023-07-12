İnegöl'de arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi tedavi altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, arkadaşı tarafından silahla bacağından vuruldu. Yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşı tarafından silahla vuruşan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre olay, Orhaniye Mahallesi Zindancık Sokak üzerinde meydana geldi. M.O.K. (26) iddiaya göre birlikte alkol aldığı, ismi öğrenilemeyen arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile arkadaşı tarafından silahla bacağından vurulan M.O.K. yaralandı.

Özel araç ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırılan yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Emniyet Ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.