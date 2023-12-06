İnegöl'de aranan kişilere yönelik uygulamada 2 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan Güven Huzur Uygulaması'nda 2 aranan şüpheli yakalandı ve 3 araç trafikten men edildi. Uygulama, 150 ekip tarafından 7 ayrı noktada gerçekleştirildi ve dronla havadan görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aranan kişilere yönelik uygulamada 2 kişi gözaltına alınırken, 3 araç da trafikten men edildi. 150 ekibin görev aldığı, 7 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulama dronla havadan görüntülendi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ve aranan kişilere yönelik Güven Huzur Uygulaması düzenledi. Süleymaniye, Osmaniye, Orhaniye ve Mahmudiye mahallelerinde, 7 ayrı noktada düzenlenen uygulamada, 150 ekip görev aldı. Dronla havadan da görüntülenen uygulamada, 90 kişinin GBT sorgulamaları yapılırken, aranması olan 2 şüpheli ile kimliği olmayan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. 1 kişiye ise 2 adet kurusıkı silah bulundurmaktan idari işlem yapıldı. Arama yapılan 345 araçtan 3'ü eksik evrak nedeniyle trafikten men edilirken, 31 araç sürücüsüne de 172 bin 646 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)