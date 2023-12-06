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İnegöl'de aranan kişilere yönelik uygulamada 2 kişi gözaltına alındı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan Güven Huzur Uygulaması'nda 2 aranan şüpheli yakalandı ve 3 araç trafikten men edildi. Uygulama, 150 ekip tarafından 7 ayrı noktada gerçekleştirildi ve dronla havadan görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aranan kişilere yönelik uygulamada 2 kişi gözaltına alınırken, 3 araç da trafikten men edildi. 150 ekibin görev aldığı, 7 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulama dronla havadan görüntülendi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ve aranan kişilere yönelik Güven Huzur Uygulaması düzenledi. Süleymaniye, Osmaniye, Orhaniye ve Mahmudiye mahallelerinde, 7 ayrı noktada düzenlenen uygulamada, 150 ekip görev aldı. Dronla havadan da görüntülenen uygulamada, 90 kişinin GBT sorgulamaları yapılırken, aranması olan 2 şüpheli ile kimliği olmayan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. 1 kişiye ise 2 adet kurusıkı silah bulundurmaktan idari işlem yapıldı. Arama yapılan 345 araçtan 3'ü eksik evrak nedeniyle trafikten men edilirken, 31 araç sürücüsüne de 172 bin 646 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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