İnegöl'de araçta fenalaşan çocuğun cenazesi toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracın içerisinde fenalaşarak yaşamını yitiren 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

İlçede dün bir inşaata denetime giden S.G, oğlu F. G'yi (4) araçta bırakarak büyük oğlu S.G. ile inşaata girdi.

Bir süre sonra araca dönen ve çocuğun nefes almadığını fark eden baba, oğlunu hemen hastaneye götürdü.

Burada F.G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, Emek Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.