İnegöl'de Apartmandan Düşen 5 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balkona çıkan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ayea A., dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 3'üncü katından düşen Suriye uyruklu Ayea A. (5), ağır yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Balkona çıkan Suriye uyruklu Ayea A., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. Annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ayea A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
