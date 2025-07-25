İnegöl'de Apartman Önünde Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın önünde çıkan yangında, oturan bir kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın önünde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Mesudiye Mahallesi Meclis Sokak'taki bir apartmanın önünde bulunan koltuklar, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında apartmanın önünde oturan ve dumandan etkilenen bir kadın, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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