İnegöl'de Anne ve Oğluna Otomobil Çarptı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yola fırlayan 3 yaşındaki Ahmet K. ile onu durdurmaya çalışan annesi Didem K., bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolan fırlayan 3 yaşındaki Ahmet K. ile onu durdurmaya çalışan annesi Didem K. (37), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gündüz saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Yakut Sokak üzerinde meydana geldi. İdris Ü. (23) yönetimindeki 16 BBV 547 plakalı otomobil, yola koşarak çıkan 3 yaşındaki Ahmet K. ve oğlunu durdurmaya çalışan annesi Didem K.'ya çarptı. Anne- oğul yaralanırken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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