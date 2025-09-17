Haberler

İnegöl'de Anız Yangını Korkuttu

İnegöl'de Anız Yangını Korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerine yakın bir alanda çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 35 dönüm alan zarar gördü ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerine yakın alanda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Huzur Mahallesi'ndeki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlere yakın bölgede çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 35 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızgın boğa park halindeki aracı pert etti

Park ettiği aracını pert halde buldu: Hayatımın şokunu yaşadım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.