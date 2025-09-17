İnegöl'de Anız Yangını Korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerine yakın alanda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Huzur Mahallesi'ndeki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlere yakın bölgede çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 35 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.