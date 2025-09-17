Haberler

İnegöl'de Anız Yangını Korkuttu

Güncelleme:
Huzur Mahallesi'ndeki bir tarlada çıkan anız yangını, kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bir tarlada çıkan yangından yükselen duman ilçenin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ- Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
