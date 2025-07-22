İnegöl'de Anız Yangını: 30 Dönüm Alan Zarar Gördü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, 30 dönüm alan zarar gördü.

Kırsal Gündüzlü ile Hamamlı mahalleleri arasındaki tarlada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Anızların yakılmasıyla yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkının da söndürme çalışmalarında tankerlerle itfaiyecilere destek verdiği yangın, diğer tarlalara sıçramadan 1 saatte söndürüldü. 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.