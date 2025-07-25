İnegöl'de Anız Yakımı Yangına Neden Oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde anız yakımı sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde anız yakımı sırasında alevlerin sıçradığı ormanda çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Cerrah Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yakılan anızlardan yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla, yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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