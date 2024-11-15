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İnegöl'de Altyapı Çalışması Sırasında Toprak Altında Kalan İşçi Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de Altyapı Çalışması Sırasında Toprak Altında Kalan İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi, altyapı çalışmaları sırasında yaşanan toprak kayması sonucu toprak altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler, işçiyi yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından kurtarıp hastaneye kaldırdı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması için kazı yapılırken toprak altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Çalıkavak Sokağı'nda taşeron firma tarafından iş makinesiyle yağmur suyu ve kanalizasyon hattı için kazı yapılırken toprak kayması yaşandı.

İşçilerden Kerem G'nin (49) toprak altında kalması sonucu olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kerem G, yaklaşık 30 dakikalık çalışmaların ardından toprak altından çıkarıldı.

İlk müdahale yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kerem G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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