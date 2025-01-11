İnegöl'de Altyapı Çalışması Sırasında Doğal Gaz Borusu Delindi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda oluşan delik nedeniyle itfaiye, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri olay yerine sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.
Alanyurt Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde kepçe ile yapılan altyapı çalışması sırasında doğal gaz hattı borusunda delik oluştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, daha sonra hattın onarılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel