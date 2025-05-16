İnegöl'de Altyapı Çalışmaları Sırasında Toprak Çöktü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında toprak çökmesi sonucu bir işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde gerçekleşti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında çöken toprağın altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.
Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde, altyapı çalışması kapsamında kazı yapılırken toprak çöktü.
İşçi Kadri E. (51) toprağın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bulunduğu yerden çıkarılan Kadri E, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. ???????
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel