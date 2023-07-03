İnegöl'de alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilinde uyurken bulunan alkollü sürücü, polis ekiplerine direnerek zor anlar yaşattı. Sürücü, kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere polis babasının hatırına bir şey demediğini söyledi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilinde uyurken bulunan sürücü Vedat A. (37), polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 2.12 promil alkollü olduğu tespit edilen Vedat A., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere "1,5 litre votka içtim, sırf polis babamın hatırına size bir şey demiyorum" dedi.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Anafartalar Caddesi'nde park halinde bulunan 16 BAM 572 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sürücü koltuğunda uyuyan Vedat A.'nın alkollü olabileceği ihtimali üzerine bölgeye trafik polisi de çağırdı. Ekipler tarafından uyandırılan Vedat A.'nın 2.12 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince sakinleştirilen Vedat A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.