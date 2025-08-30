İnegöl'de Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın terasında alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışmada Tuncay A., (34), Emrah Ç. (36)'yi pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Şipali Yolu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın terasında meydana geldi. Gece saatlerinde bir araya gelen Emrah Ç. ile arkadaşı Tuncay A., alkol almaya başladı. Sabah, taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Tuncay A., yanındaki pompalı tüfekle Emrah Ç.'ye ateş açtı. Saçmaların her iki ayağına isabet etmesiyle yaralanan Emrah Ç., sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri tarafından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Tuncay A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlattı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),