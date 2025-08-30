İnegöl'de Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bir olaya dönüştü. Tuncay A., pompalı tüfekle Emrah Ç.'yi yaraladı. Olay sonrası Tuncay A. gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın terasında alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışmada Tuncay A., (34), Emrah Ç. (36)'yi pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Şipali Yolu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın terasında meydana geldi. Gece saatlerinde bir araya gelen Emrah Ç. ile arkadaşı Tuncay A., alkol almaya başladı. Sabah, taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Tuncay A., yanındaki pompalı tüfekle Emrah Ç.'ye ateş açtı. Saçmaların her iki ayağına isabet etmesiyle yaralanan Emrah Ç., sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri tarafından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Tuncay A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlattı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti

İsrail yakıp yıkıyor! İlk günün bilançosu çok ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük Sırlar'ın Arzu'su İpek Karapınar dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu evlendi! Masal gibi tören
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.