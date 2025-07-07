İnegöl'de Alkol Alan Kişiye Tüfekle Saldırı

İnegöl'de Alkol Alan Kişiye Tüfekle Saldırı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında alkol alan bir genç, otomobille gelen saldırganın pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Olay sonrası saldırgan araçla kaçtı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında alkol alan bir kişi, otomobille yanında duran saldırgan tarafından tüfekle vuruldu. Saçmalarla yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında alkol alan Tufan G.'nin (22) yanına otomobille gelen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Tufan G., ayağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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