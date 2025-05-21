İnegöl'de Alacak Meselesi Silahlı Kavga ile Sonuçlandı

İnegöl'de Alacak Meselesi Silahlı Kavga ile Sonuçlandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Alacak meselesi nedeniyle iş yeri sahibi Hazar A., borçlularına ateş açtıktan sonra kaçtı ancak altı gün sonra yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan Hazar A. (20), olaydan 6 gün sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 15 Mayıs saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'taki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Hazar A., iddiaya göre kendisine yaklaşık 10 milyon TL borcu olan Alihan Y. (27) ve Kemal T. (26) ile alacak meselesini görüşmek üzere iş yerine davet etti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Hazar A., husumetlilerine tabancayla ateş etti. Alihan Y. ve Kemal T. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından kaçan şüphelinin evinde saklandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, bugün adrese gidip Hazar A.'yı sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber- Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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