İnegöl'de Alacak Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İnegöl'de Alacak Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüpheli Hazar A., olaydan 6 gün sonra polis tarafından yakalandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan Hazar A. (20), olaydan 6 gün sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 15 Mayıs saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'taki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Hazar A., iddiaya göre kendisine yaklaşık 10 milyon TL borcu olan Alihan Y. (27) ve Kemal T. (26) ile alacak meselesini görüşmek üzere iş yerine davet etti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Hazar A., husumetlilerine tabancayla ateş etti. Alihan Y. ve Kemal T. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından kaçan şüphelinin evinde saklandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, bugün adrese gidip Hazar A.'yı sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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